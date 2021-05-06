إغلاق جزئي لسوق الأبيض بسبب ارتفاع حالات “كورونا”





أصدرت لجنة أمن محلية شيكان بولاية شمال كردفان خلال جلسة طارئة، قراراً بالإغلاق الجزئي لسوق الأبيض الكبير من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

واستند القرار الصادر أمس على الموجهات والتقارير التي استمعت إليها اللجنة من الجهات الصحية التي أشارت إلى خطورة الوضع الصحي فيما يتعلق بتفشي “كورونا” وضرورة وضع الاحترازات الصحية اللازمة.

وشددت اللجنة على التجار وأصحاب الدكاكين بالسوق بأخذ القرار والتوجيهات موضع التنفيذ مع الالتزام التام بلبس الكمامات واستخدام المعقمات، وسيكون إغلاق السوق اعتباراً من اليوم الخميس.

صحيفة الصيحة