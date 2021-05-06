محكمة دنماركية تؤيد سجن نرويجي في قضية تجسس لصالح إيران





أدانت محكمة عليا في الدنمارك الخميس، مواطنا نرويجيا من أصول إيرانية بتهمة التجسس والتواطؤ في الشروع بقتل معارض من عرب إيران في الدنمارك لتؤيد بذلك حكما أصدرته محكمة أدنى منها درجة.

وقال مكتب المدعي العام الدنماركي على “تويتر” اليوم الخميس “أدانت هيئة محلفين في المحكمة العليا الشرقية بالإجماع إيرانيا بممارسة أنشطة مخابراتية غير مشروعة والتواطؤ في محاولة قتل إيراني يعيش في رينجستيد”.

واعتقل المتهم محمد داوود زاده لولوي في أكتوبر 2018 وحكمت عليه محكمة جزائية بالسجن 7 سنوات العام الماضي بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية وتورطه في مؤامرة لقتل زعيم منظمة معارضة من “عرب إيران”، وقد استأنف لولوي الحكم أمام المحكمة العليا.

العربية نت