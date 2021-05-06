الشرطة تنفي ماورد في الوسائط حول تحرير متهم بالقوة





حذرت قوات الشرطة بأنها ستتعامل بقوة القانون مع كل دعوة لنيل الحقوق بالقوة الجنائية أو أي محاولة لإرهاب سلطات إنفاذ القانون بالدولة. واوضحت الشرطة في بيان لها (سونا) أن ما رشح في الوسائط حول تسجيل مصور لمواطن يهدد بتصفية مدير شرطة ولاية كسلا وسط جمهرة من المواطنين وذكر بأنهم قاموا بإطلاق سراح مواطن عنوة من حراسات الشرطة، أوضحت أن ماذكره المواطن من تحرير متهم من الحراسة أمر غير صحيح ويواجه من يرتكبه الإجراءات القانونية وأن المواطن المعني تم الافراج عنه بالضمانة،مؤكدة أن المواطن المعني قد تم القبض عليه وإتخذت الاجراءات القانونية في مواجهته بقسم شرطة دائرة الإختصاص بإشراف النيابه وسيقدم للقضاء. وأوضحت أن أي محاولات للتهديد أو نشر مقاطع للترويع وإثارة البلبلة سيتم حسمها بشكل قاطع وفقا للإجراءات القانونية، مبينة أن قوات الشرطة مؤسسة قومية تعني بإنفاذ القانون ليست لديها أي عداءات أو خلافات مسبقه اولاحقه مع أي كيانات أو جهات أو أشخاص تحت أي ظرف.

الخرطوم (كوش نيوز)