القبض على عصابة نهب مُسلّح تقطع الطريق بمحلية الرهد





تَمكّنت شرطة محلية الرهد أبو دكنة من إلقاء القبض على مجموعة مسلحة، قطعت الطريق أمام سائق عربة تجارية قادمة من منطقة ود الحداد في طريقها إلى مدينة الأبيض، وأطلقت المجموعة المسلحة النار على المواطنين واعتدت عليهم بالضرب ونهبت منهم مبلغ 50 ألف جنيه وهاتف جوال.

وقال مدير شرطة محلية الرهد أبو دكنة، العقيد محمد خريف أرباب في تصريح صحفي أمس، إنهم تلقّوا بلاغاً صباح أمس من الشاكي سائق العربة، أفاد فيه بأن مجموعة مسلحة تتكون من (3) أفراد تحمل سلاحاً اعترضت طريقه بمنطقة (أم سكينة) وأطلقت عليه الرصاص ونهبت منه مبلغ 50 ألف جنيه وهاتفاً محمولاً. وأكد أرباب أنه فور تلقِّي البلاغ، تحرّك فريقٌ من الشرطة والاستخبارات بقيادة المساعد جعفر عبد الله محمد وبرفقة الشاكي، وبعد الوصول إلى مسرح الحادث وتتبع الآثار تم الوصول إلى مكان الجُناة وتم تبادل النيران بين الطرفين، وأعلن أن القوة تمكّنت من القبض على (2) من المتهمين بحوزتهما بندقية كلاشنكوف وبعض المعروضات، وتم اقتيادهما لقسم شرطة الرهد وفتح بلاغ في مواجهتهما تحت المادة 175 نهب والمادة 142 إرهاب، وأكد أرباب أن البحث مازال جارياً عن المتهم الثالث.

يُذكر أنه خلال الشهر المنصرم، تم القبض على مجموعة نهب بطريق (السميح – الله كريم) وبحوزتهم 50 جوال سكر، كما تم القبض على مجموعة أخرى بعبور الرهد تقوم بكسر المحلات التجارية.

صحيفة الصيحة