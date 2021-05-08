90% من وفيات المرضى بالعنايات المكثفة نتيجة لعدوى المُستشفيات





شكا مسؤول الجودة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، د .النذير الطيب من تزايد حالات العدوى المُكتسبة من المُستشفيات وسط المرضى من غير الأمراض التي ادخلتهم المستشفيات.

وقال الطيب في تصريح خاص لـ( السوداني) إن أسباب انتقال العدوى للمرضى بالمُستشفيات هو عدم تَوفُّر الرعاية الصحية اللاّزمة من الكادر الطبي للمرضى بأقسام المُستشفيات المختلفة وعدم اتباعهم للإجراءات القياسية والخطوات الصحيحة مما يؤدي إلى حدوث تلوث في تركيب القساطر وأجهزة التنفس بالعنايات المُكثفة وحدوث أورام والتهابات. مؤكدا أن 90% من وفيات المرضى بالعنايات المكثفة نتيجة للالتهابات المُكتسبة داخل المُستشفيات بسبب التَسمُّم الدموي الناتج عن البكتيريا المقاومة للمُضادات الحيوية ، مُشيراً إلى أن دراسة بمستشفى القضارف أثبتت وجود حالة التهابية من بين كل 4 عمليات جراحية .

الخُرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني