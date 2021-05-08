تسجيل 1000 حالة إصابة بالسرطان في البلاد شهرياً





كشفت مديرة مستشفى الخُرطوم لعلاج الأورام (الذرة ) د .سلافة قرشي لـ (اليوم الأول) عن زيادة كبيرة في نسبة مرضى السرطان بالبلاد .

وقالت إن حجم التردد اليومي للمرضى بعيادات مستشفى الخرطوم للأورام فقط يتراوح مابين 800 إلى 1000 حالة يومياً ، ونوهت إلى أن الإحصائية الشهرية لحالات الإصابة المكتشفة حديثاً تبلغ 1000 حالة شهرياً بواقع تسجيل 12.000 حالة سنوياً، وشكت من مشاكل يعاني منها الأطفال المصابين ببرج الأمل حيث تعطل الأسانسير منذ 15 يوماً وأن فاتورة صيانته بلغت مليوني ونصف المليون جنيه ، وطالبت جهات الاختصاص بصيانة المصعد أو ترحيلهم لمكان آخر تتوفر به الخدمات التي يحتاجونها.

صحيفة السوداني