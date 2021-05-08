ضبط شبكة تعمل في اعادة تعبئة زيوت الطعام الفاسدة





تمكنت قوة من شرطة المباحث المركزية بولاية كسلا من ضبط متهمين بمنزل بشرق مدينة كسلا تتم فيه إعادة تعبئة زيوت الطعام الفاسدة بتغيير تاريخ الصلاحية واستخدام مادة (العطرون) لإزالة الروائح. كما تمكنت وفق ( سونا) من ضبط مواد إستهلاكية أخري ( أرز ،عدس ،صلصة وحلويات )منتهية الصلاحية وأكد والي كسلا المكلف أمين عام الحكومة الأستاذ الطيب محمد الشيخ لدى وقوفه بإدارة المباحث على الإنجاز ، أن حكومة الفترة الإنتقالية تعمل جاهدة من أجل تصحيح الأوضاع الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بمعاش الناس. وقال إن كثير من ضعاف النفوس يعمدون على تدمير الإقتصاد وتدمير صحة المواطن ببيعه المواد المسرطنة والمنتهية الصلاحية مما يعتبر عملاً تخريبياً واضاف أن الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية ستظل عيناً ساهرة وأمينة تعمل من أجل أمن المواطن وتأمين البلاد وضبط الجريمة مكافحة التهريب. ودعا في هذا الصدد إلى تضافر كل الجهود لتنزيل شعار الأمن مسئولية الجميع وان يكون المواطن متعاوناً وتوفير المعلومة لمساعدة الاجهزة للقيام بواجبها. من جانبه أكد مدير شرطة الولاية اللواء أيمن حامد جاهزية الشرطة لحماية المواطن وضبط كل المتلاعبين والوقوف لهم بالمرصاد وتقديمهم للعدالة، مشيراً إلى أن هناك ضبطيات وإنجازات أخرى سيكشف عنها فى حينها ، إلى جانب ضبط عدد كبير من معتادي السرقات وكسر المحلات التجارية بسوق كسلا. وقال العقيد شرطة محمد الطيب إدريس مدير شرطة المباحث المركزية بولاية كسلا إن شرطة المباحث ستظل عيناً ساهرة من أجل حماية المواطن وتحقيق الإمن والإستقرار، مشيداً بالدعم الذي ظلت تجده الإدارة من حكومة الولاية ومدير الشرطة للقيام بالمهام المطلوبة.

الخرطوم ( كوش نيوز)