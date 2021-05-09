الشرطة تحبط محاولة إدخال كميات من المخدرات للخرطوم





أحبطت الشرطة، محاولة إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى ولاية الخرطوم عقب مطاردة عنيفه وتبادل لإطلاق مع عصابات الإتجار بالمخدرات.

ونجح فريق ميداني مشترك من إدارة مكافحة المخدرات بولاية شمال كردفان وفريق عمليات الرئاسة من إحباط تهريب 8150 قندول بنقو بعد اشتباك بالذخيرة الحية مع أفراد الشبكة.

وقال مدير دائرة العمليات والمكافحة العميد شرطة حقوقي د. خالد محمد نور تاج الدين، بحسب (المكتب الصحفي للشرطة) إن الضبطية تأتي في سياق إنفاذ إدارته لخطة قطع الطرق وذلك بالانتشار في النقاط الحاكمة على الطرق التي تُحاول الشبكات الإجرامية العبور بها الى وجهتها، مبيناً توفر معلومات لإدارته عن نشاط إجرامي لشبكة تنشط في التعامل غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتفيد المعلومات بنقل طرود من البنقو على مركبة (تويوتا) من ولاية شمال كردفان إلى وجهتها ومقصدها ولاية الخرطوم فيما يعرف وسط تجار المخدرات في هذه الأيام (ببضاعة العيد)، وبناءً على ذلك صدرت التوجيهات لإدارة مكافحة المخدرات بشمال كردفان بتحريك فريق ميداني لقطع الطريق على أفراد العصابة وإنهاء مُغامراتهم، وذلك بعد أن عمد أفراد الشبكة إلي تغيير مسار المركبة والتحرك بمناطق نائية وطرق ترابية غير مأهولة تجنباً لقوات المكافحة المُتأهبة والمنتشرة بكثافة عبر نقاط جرى إعدادها بدقة للإيقاع بكافة الشبكات التي تعبر بها.

الخرطوم – محمد موسى

صحيفة الصيحة