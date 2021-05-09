عصابة إثيوبية تختطف مُزارعاً سودانياً وتُطالب بفدية





اختطفت مجموعة من عصابات الشفتة الإثيوبية، مواطناً سودانياً قبل أن تُطالب ذويه بفدية نظير الإفراج عنه.

ووقع الحادث (الخميس) الماضي في منطقة مشرع الفرسان بمحلية القريشة في الفشقة الصغرى بولاية القضارف بالقرب من نهر عطبرة، حيث اقتادت المجموعة المزارع بابو محمد ثاني من داخل أراضيه الزراعية إلى جهة غير معلومة، وطالبت بفدية قدرها خمسة ملايين جنيه نظير إطلاق سراحه.

وجدّد رئيس لجنة متضرري أراضي الفشقة، الرشيد عبد القادر، مُطالبته للجيش السوداني بمواصلة الانتشار وتغطية المناطق الوعرة التي تنشط فيها المليشيات المسلحة والشفتة الإثيوبية التي تستهدف المزارعين والرعاة للحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وأضاف الرشيد في تصريح لـ”سودان تربيون”، أنهم رصدوا تمركز وتحركات الشفتة هذه الأيام في مناطق جميزة وبركة نورين وحلة خاطر وعطرب وهي مناطق وعرة تنعزل عن المحلية تماماً في فصل الخريف.

صحيفة الصيحة