إجراءات صحية مشددة تجاه القادمين من الهند





عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعها الدوري بالقصر الجمهورى الاحد برئاسة د. صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة. وأوضح وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف دكتورة يسرى محمد عثمان، بحسب ( سونا ) أن اللقاء تناول الموجهات والاحترازات الصحية المطلوبة للقادمين من الهند، لما يمثله فيروس كورونا من خطورة عالية، بجانب صعوبة التعرف على سلالته بالسودان في ظل الهشاشة الصحية التي تعاني منها البلاد المتمثلة في قلة الخدمات الصحية. وأبانت أن الإجراءات الصحية تجاه القادمين من الهند تشمل الفحص الطبي والحجر الصحي لمدة سبعة أو عشرة أيام ببرج الضمان الذي تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وإيجاد بدائل في حالة ازدياد الأعداد. ولفتت إلى وجود تنسيق مع وزارة الخارجية لتقييم حالة السودانيين الموجودين بالهند وفرزهم في إطار ترتيبات العودة. وأبانت وكيلة وزارة الصحة أن الاجتماع تناول وضع المحاجر الصحية بنقاط العبور وضرورة تهيئتها عبر توفير الخدمات الصحية المطلوبة من كوادر ومعينات طبية. وقالت إن الاجتماع شدد على ضرورة توفير الخدمات الصحية بمطار الخرطوم باعتباره أكبر معبر جوي بالبلاد يحتاج إلى مركز عزل مؤقت ومعمل سريع للفحص.

الخرطوم ( كوش نيوز)