مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق راهب





قامت السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام في الراهب “أشعياء المقاري”، بعد أن ثبتت بحقه تهمة قتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير وادي النطرون في 2018م.

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية، نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بحق “وائل سعد، المسمى بـ”أشعياء المقاري”، المتهم بقتل الأنبا إبيفانيوس، داخل كنيسة وادي النطروان عام 2018”.

يشار إلى أن أحداث القضية قد بدأت في الـ 29 من يوليو/ تموز 2018، عندما عثر على الأنبا إبيفانيوس مقتولا في دير أبو مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والتي تبعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة.

وبحسب بيان النيابة العامة فقد أثبتت التحقيقات قيام كل من وائل سعد المعروف باسم أشعياء المقاري، وريمون رسمي المعروف باسم فلتاؤس المقاري، بقتل المجني عليه.

وفي 24 أبريل/ نيسان 2019 قضت محكمة جنايات دمنهور بالإعدام شنقًا على الراهبين، وذلك في القضية المقيدة برقم 3067 لسنة 2018 جنايات وادي النطرون.

وفي يوليو/ تموز الماضي أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام على وائل سعد تواضروس، وخففت حكم الإعدام إلى السجن المؤبد على الراهب فلتاؤس المقاري.

العربية نت