صحة الخرطوم تضع خطة لطوارئ الخريف





قامت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بوضع خطة طوارئ الخريف للعام ٢٠٢١م بميزانية كلية تقدر بـ ٤٢.٥٧٧.٠٨٨.٩٠١، حيث استعرضت نائب مدير الإدارة العامة الطوارئ والأوبئة أستاذة جيهان عيسى حمد بنود الخطة باجتماع لجنة الطوارئ بوزارة الصحة الخرطوم برئاسة مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة د. نادر الطيب محمد علي بقاعة مركز عمليات الطوارئ اليوم، قائله إن الخطة تهدف إلى تعزيز فعاليات آليات احتواء الآثار السالبة على الصحة العامة لفصل الخريف، موضحة أن الخطة تشتمل على تكوين لجان طوارئ بالولاية والمحليات والعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات ذات الصلة والمسح لتحديث وتوفير الإمداد ومحركات العمل اللوجستي إضافة إلى عمل الترصد المبني على الأحداث من حيث الكوارث الطبيعية وتقييمها ومعرفة المناطق المتأثرة والأمراض المتعلقة بالخريف و تفعيل آليات الرصد والمتابعة من خلال مراكز التبليغ الثابتة عبر المحليات إضافة إلى برنامج مكافحة الملاريا وصحة البيئة وسلامة الأغذية وكلورة الآبار والعمل على تطبيق الاشتراطات الصحية، إضافة إلى توفير التغطية بخدمات الطوارئ والإصابات بالمستشفيات الحكومية ومراكز العزل، وتوفير أدوية طوارئ الحوادث، و تفعيل القوانين الصحية ذات الصلة بطوارئ الخريف ونشر وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية والنباتات الطبية والعطرية ورفع الوعي الصحي عن طوارئ كورونا والخريف، موكدة تدريب الكوادر العاملة في طوارئ الخريف من العاملين والمتطوعين من أفراد المجتمع المدني. في وقت أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية د. عاتكة سوار عن مقترح لإقامة ورشة عمل لتقييم الوضع الراهن لمواجهة جائحة كورونا والوقوف على كافة التحديات التي تواجه العمل وإيجاد الحلول اللازمة.

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