“الطوارئ الصحية”: إجراءات مُشدّدة تجاه القادمين من الهند





اتخذت اللجنة العليا “للطوارئ الصحية”، إجراءات مُشدّدة تجاه القادمين إلى البلاد من دولة الهند.

وقالت وكيلة وزارة الصحة المكلفة د. يسرى محمد عثمان في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة الطوارئ الصحية أمس، إن الاجتماع تناول الموجهات والاحترازات الصحية المطلوبة للقادمين من الهند، لما يمثله فيروس كورونا من خطورة عالية، بجانب صعوبة التعرف على سلالته بالسودان في ظل الهشاشة الصحية التي تُعاني منها البلاد المتمثلة في قلة الخدمات الصحية، وأشارت إلى أن الإجراءات الصحية تجاه القادمين من الهند تشمل الفحص الطبي والحجر الصحي لمدة سبعة أو عشرة أيام ببرج الضمان الذي تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وإيجاد بدائل في حالة ازدياد الأعداد، ولفتت يسرى إلى وجود تنسيق مع وزارة الخارجية لتقييم حالة السودانيين الموجودين بالهند وفرزهم في إطار ترتيبات العودة، وأوضحت أن الاجتماع تناول وضع المحاجر الصحية بنقاط العبور وضرورة تهيئتها عبر توفير الخدمات الصحية المطلوبة من كوادر ومعينات طبية، وقالت إنّ الاجتماع شدّد على ضرورة توفير الخدمات الصحية بمطار الخرطوم باعتباره أكبر معبر جوي في البلاد ويحتاج إلى مركز عزل مؤقت ومعمل سريع للفحص.

صحيفة الصيحة