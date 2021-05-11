ضبط شبكتين لتزوير المستندات والسرقات النهارية





نجحت شرطة ولاية الخرطوم في إنهاء مغامرات شبكة تنشط في تزوير المستندات الرسمية والبطاقات النظامية بمنطقة بحرى وأخري تمتهن السرقات النهارية وتضبط عدد من المعروضات التى تستخدم فى عمليات التزوير فضلا عن القبض على عصابة تخصصت فى السرقات النهارية بمحلية كررى وضبط عدد من المصوغات الذهبية والموبايلات الحديثه والأجهزة الإلكترونية. وأوضح اللواء شرطة حقوقي/ سليمان إسماعيل خريف مدير دائرة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم أنه إثر توفر معلومات دقيقة بوجود شبكة تعمل على تزوير المستندات بمنطقة بحرى من خلال الرصد والمتابعة وتأكيد المعلومات وبإتخاذ الإجراءات القانونية تمت مداهمة المكتبة وتفتيشها حيث تم ضبط (62) بطاقة قوات نظامية معدة للطباعة و (12) شهادة حيازة لاراضى بمنطقة شرق النيل وعدد من الأختام تخص المؤسسات الحكومية والنظامية وضبط الأجهزة الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التزوير ، وأضاف اللواء خريف بحسب ( سونا) أنه إثر العمل المنعى بمراقبة معتادى الإجرام والسرقات تم رصد عدد من المشتبه بهم فى أنشطة إجرامية حيث تم إنفاذ الإجراءات القانونية واصدار أمر التفتيش لموقع تواجدهم وبكمين محكم تم القبض على (4) متهميين بحوزتهم عدد من المصوغات الذهبية وعدد (35) جهاز موبايل بالإضافة لمسدس 6 ملى وشاشة (43) بوصة ومبلغ مالى ، وبعد مراجعة منجزات البلاغات أتضح وجود اربع بلاغات مختلفة بعدد من أقسام الشرطة ، من جانبه أكد اللواء شرطة عبدالرؤوف الضو محمد نور مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية قدرة الشرطة على كشف مختلف الجرائم خاصة الغامض منها مشيدا بجهود إدارة المباحث بالعمل المنعى والكشفى وتسديد البلاغات الجنائية وتحقيق الطمأنينة العامة وناشد مدير الجنايات المواطنين بضرورة تحريز ممتلكاتهم وتامينها إبان فترة عطلة عيد الفطر المبارك وتوخى الحيطة والحذر إتجاه مناطق الهشاشة النيلية تفاديا لحالات الغرق وأكد اللواء عبدالرؤوف نجاح إنفاذ خطة تأمين شهر رمضان المبارك مشيرا إلى مواصلة الخطط التأمينية لعيد الفطر المبارك عبر الإنتشار الشرطى فى الاسواق والشوارع الرئيسيه والمواقف العامة ومعابر الولاية وساحات العبادة لتمكين المواطنين من قضاء عطلة العيد بأمن وطمأنينة.

الخرطوم ( كوش نيوز)