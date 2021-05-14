هذه هي حقيقة مقولة “الجزر بيقوي النظر”





“الجزر بيقوي النظر”.. تتردد تلك الجملة كثيرا، فهل يمكن للجزر في النظام الغذائي أن يساعدا في استعادة الرؤية وكيفية العناية بالعيون؟

الجزر يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الهامة للجسم، مثل البيتا كاروتين، وفيتامين A، والمعادن، وكميات وفيرة من المواد المضادة للأكسدة، التي تعمل على خفض مستويات الكولسترول، والحد من خطر الإصابة بالسرطان.

وكشف طبيب العيون الروسي فياتشيسلاف كورينكوف أن بعض الأطعمة تحتوي على مواد مفيدة للعيون، ولكن لا معنى لتناولها بكميات كبيرة، لأن الجسم لن يمتص الفيتامينات والمعادن لاستخدامها في المستقبل، إذا زادت الكمية عن الجرعة اليومية المطلوبة. لذلك، فإن الاعتقاد بأن الجزر والتوت الأزرق والأطعمة الأخرى يمكن أن تؤثر على الرؤية ليس صحيح.

وقال: “ليست هناك حاجة لأكل كيلوجرامات من الجزر أو تناول أطنان من التوت الأزرق، فهذا لن يؤدي إلى شيء. يوجد جرعة يومية يمكن للجسم هضمها. إذا كنت تأكل كيلوغراما من الجزر، فهذا لا يعني أن الجسم سيمتص كل الكمية. سيأخذ الجسم القدر الذي يحتاج إليه فقط. وهذا، على سبيل المثال، سيكون 15 ميكروغراما في اليوم، وكل شيء آخر سيخرج من خلال الجهاز الهضمي”.

وفقًا له، هناك شيء مختلف تماما مهم للعناية بالبصر، وتابع الطبيب: “للحفاظ على الرؤية الطبيعية، يكفي اتباع نظام غذائي صحي، أن يكون هناك وقت للعمل ووقت للراحة، وكذلك ممارسة الرياضة في الهواء الطلق”.

ونصح بإجراء فحص لدى طبيب عيون مرة واحدة على الأقل في السنة. إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الرؤية، فإن نصيحة الأصدقاء وطرق العلاج البديلة لن تساعده بالتأكيد. لن يتمكن سوى الطبيب المختص من تقديم التوصيات الصحيحة.

وقال طبيب العيون في مقابلة مع إذاعة سبوتنيك: “إذا كانت هناك مشاكل في الرؤية، فكل التوصيات فردية، ولن يقدمها إلا الطبيب بنفسه”.

مصراوي