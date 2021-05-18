العيكورة يكتب: يا الماشي لباريس





بقلم/ صبري محمد علي (العيكورة)

الحكومة ما زالت تمارس الخداع وتتمادي فيه مع سبق الاصرار والترصد (٣١) شخصاً هو الوفد المرافق للسيد حمدوك لحضور مؤتمر باريس الذى انطلق اليوم تحت مسمي دعم الفترة الانتقالية (نعم واحد وثلاتين نفر) طاروا على حساب الخزينة الخاوية ومن عرق الشعب المغلوب على امره (طيب) ليفعلوا ماذا ؟ قال حمدوك ليؤكدوا عودة السودان للمجتمع الدولي ! ما شاء الله (عقد وسيرة عديل) أهااا وبعدين ؟ ليعرضوا على المؤتمرين (٦) نقاط أي واحد وثلاثون شخصاً هذا غير (البرهان وجماعته) يتأبطون (٦) مطالب يسألون الله ان ترضي عنهم اليهود والنصاري ويتكرموا بتنفيذها (طول بالك) معاي عزيزي القارئ المشاريع او سمها

(الشحدة) قل ماشئت هي : ـــ

مشروع ميناء جديد فى سواكن بتكلفة تقديرية (٢) مليار دولار

تأهيل الناقل الوطني لشراء طائرات وتحديث الخدمات الارضية المسانده بتكلفة (٢) مليار دولار

تأهيل الخطوط البحرية بتكلفة (٢،٦) مليار دولار

مشروع لوزارة الطاقة تحت مسمي (انارة) بقيمة (١،١٦١) مليار دولار

قطاع التعدين يطمح لانتاج (٩٢) طن من الذهب وزيادة انتاج الفضة والزنك والنحاس و(عاوزين) (٧٠٠) مليون

دولار(ياربي الكيزان ما حصل انتجوا تسعين طن برااهم)؟

القطاع الزراعي بشقيه النباتى والحيواني كتاهيل مشروع الجزيرة وقطاع الصمغ العربي وانشاء مسالخ حديثه بتكلفة (٤) مليار دولار

أي ان اجمالي المبلغ المطلوب من مؤتمر باريس لدعم الفترة الانتقالية هو اثني عشر مليار واربعمائة و واحد و ستين مليون دولار !

(طيب حلو الكلام) فرنسا (حلفت طلاق) ان عليها (١،٥) مليار ستدفعها للسودان كقرض تجسيري يعنى (تشييل) المبلغ وتسلمه للسودان والسودان بدوره (ولا يحسبهن) يسلمهن للبنك الدولي فيبتسم البنك الدولي وهو (يبل) اصابعه ويعد (الفلوس) ثم يرفع رأسه مخاطباً العالم (ياجماعة امشوا استثمروا فى السودان) الجماعةطلعوا براءة ! فهل فهمت عزيزي القارئ ماذا يعني القرض الجسيري؟ يعني كبري مثل العلاقة بين بائعات الطعمية وتاجر الزيت والحمص ! سددي ثم خذي وهكذا دواليك .

مؤتمر باريس يقودنا للتساؤل عن مؤتمر (برلين) الذى وعد بدعم السودان ب (١،٨) مليار دولار ثم (نط) الخواجات وقالوا انها ستكون مساهمات عينية وان ما سيصل منها (كاش) لا يتعدي الستمائة مليون دولار وحتى هذه الستمائة مليون فليس قبل عام ! فهل وصل منها شئ ؟

اتمني من وزارة المالية ان تجيب على هذا السؤال . يا سيدي الخواجة يقضي عامة ببنطال واحد وقميص ليس به (جيب) وتحدثوننا عن ملياراتهم ؟

(طيب) بدل (القرعة) والسيرة والطائرة والفنادق والنثريات لماذا لا يختصر الوفد فى ست او سبعة وزراء و(السلام على طه الامام) ، البرهان وحمدوك و واحد وثلاثين هذا غير وفد المقدمة وناس التوثيق والتصوير والاعلاميين من اولاد (المصارين البُيُض) و ناس الورنيش وحملة الشنط وعييييك ! فوق كم ياخ ! وقيل فى اخبار سابقة ان الوفد كان عدده (١٠٥) تم تقليصه (بالتحانيس) ! وكتر خيركم وصلتنا صور (السيلفى) امام البنايات وشوارع باريس وليتكم اتبعتوها بمقطع ( يا الماشي لى باريس .. جيب لى معاك عريس … شرطاً يكون لبيس … من هيئة التدريس) ! فهل ادركتم عقليات الوفد الممثل لجمهورية السودان فى زمن المهازل والقحط ؟

نعم ذهبوا ليتسولوا (١٢) مليار دولار تحت ذريعه نحن (اهل العوض الرجعتونا للمجتمع الدولي) ! السؤال المنطقى هو هل عقدت الحكومة مؤتمراً اقتصادياً واحداً حددت فيه اولوياتها ام الحكاية (احزمة وشخبطة حمدوك) وارقام وضعت هكذا عبثاً ! يا سيدي تفقد ثرواتنا الضخمة وسبل استغلالها اولاً قبل ان (تشحد) .

البرازيل تصدر سنوياً لحوم بقيمة (٥٧) مليار دولار ضعف ميزانية السودان ، هولندا تصدر ما قيمته ضعف صادرات العالم العربي بما فيها البترول من السمن والزبده ومنتجات الالبان ، فنزويلا تنتج ربع انتاج العالم من الطماطم ، الهنود صدروا (البصلة المحمرة) ، الاردن ولبنان يصدران الملوخية الناشفة (ام تكشو) ياخي استحوا على وجوهكم ياخي فضحتونا ورب الكعبة !

قبل ما أنسي : ـــ

لن تعودوا بشئ صدقوني إلا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاهُ وما هو ببالغه . وستذكرون ما أقول وما حكّ جلدك مثل ظفرك .

صحيفة الانتباهة