لجان مقاومة تُطالب بالسماح لأسر “شهيدي القيادة ” بحضور التحري مع المتهمين





طالبت لجان مقاومة منطقة أركويت بالخرطوم، النائب العام بالسماح لأسرة الشهيدين في أحداث إحياء الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة ومحامي الإتهام بحضور جلسات التحري مع المتهمين.وأكدت لجان مقاومة أركويت في بيان أمس، مواصلتها التصعيد الثوري بشارع (الستين) بالخرطوم، ودعت لجان المقاومة في المناطق الأخرى للتوقيع على مذكرة تطالب النائب النائب العام بالسماح لأسرة الشهيدين ومحامي الاتهام بحضور التحريات مع المتهمين، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة الأذى النفسي عبر معرفة الحقيقة كاملة لضمان عدم تكرار الحادثة، بجانب توفير إحساس الثقة في المحاكم والنيابة والشرطة.

صحيفة الجريدة