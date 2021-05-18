السودان يُسجل (70) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (70) حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) في السودان.

وأوضحت الوزارة أن التقرير التراكمي لإدارة الطوارئ والوبائيات ليوم الإثنين ١٧ مايو سجل (70) حالة إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات المشتبهة 46228 حالة.

وأظهر التقرير أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ (32975) والجديد منها (12) حالة، فيما وصلت حالات التعافي (18605) و (12) حالة تعافي جديدة، وبلغ إجمالي الوفيات (1116) منذ بداية إنتشار الجائحة، وأكد التقرير عدم تسجيل حالة وفاة جديدة ليوم أمس الإثنين.

باج نيوز