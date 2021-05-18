تعرف إلى مصير أشخاص سطو على منزلي لاعبين في باريس سان جيرمان





قام 4 أشخاص بعمليتي سطو على منازل لاعبي سان جيرمان. وتعرضت منازلهم للسرقة أثناء مباراة فريقهم أمام “نانت”. حيث تم اعتقالهم في إطار تحقيقات فرنسية تجريها الشرطة. وأكد مصدر (بحسب الإمارات نيوز) في الشرطة الفرنسية، أن التحقيقات الجارية في عملية السطو على منزلي ماركينيوس وأنخيل دي ماريا لاعبي باريس سان جيرمان، توصلت إلى اعتقال 4 أشخاص. واعتقل أشخاص تترواح أعمارهم ما بين 18 و29 عاماً، صباح اليوم الثلاثاء من منازلهم. واحتجز اللصوص والد ماركينيوس رهينة خلال عملية السطو. وتقول تقارير إعلامية إن اللصوص نجحوا في سرقة خزنة من منزل دي ماريا تحتوي على مجوهرات وساعات تصل قيمتها إلى 500 ألف يورو.

الخرطوم (كوش نيوز)