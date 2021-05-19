الصحة بالخرطوم تُعلن عن ترتيبات لزيادة مراكز عزل (كورونا)





أعلن مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. محجوب تاج السر منوفلي، عن اتّجاه الوزارة للتوسُّع في مراكز العزل بالولاية، وكشف عن مقترح بتخصيص منطقة لفيروس (كورونا) بإقامة مركز موسع ومتكامل للعزل في موقع يتم تحديده لاحقاً.

وأكد منوفلي في اجتماع لجنة الطوارئ أمس، على ضرورة التوسع في المراكز وتوفير الأوكسجين وزيادة عدد الأسِرّة والعمل على مكافحة الجائحة والالتزام بالموجهات الاحترازية.

وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة د. نادر الطيب، إنّ اللجنة ناقشت جملة من القضايا، منها دراسة إمكانية إضافة برنامج العزل المنزلي ضمن برنامج تخصص طب الأسرة وإعادة تقييم أعراض (كورونا) وإعداد قائمة بالأعراض الجديدة بواسطة مركز التّحكُّم بمراكز العزل، فضلاً عن التنسيق بين الصحة والمنظمات والتنسيق بين إدارات الطوارئ والجهات المُبادرة بالعمل في برنامج التّرصُّد المرضي المبني على المُجتمع.

الخرطوم- ابتسام حسن

صحيفة الصيحة