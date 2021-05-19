جبريل يتجاهل قرارات حمدوك .. خلاف بين الخارجية والمالية بسبب لقاء جبريل بالسفير الاثيوبي





نشب خلاف بين وزارتي الخارجية والمالية بسبب تجاوز وزير المالية دكتور جبريل ابراهيم للقرار الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك لكل الوزارات بعدم التواصل أو اللقاءات المباشرة مع السفير الاثيوبي بالخرطوم في ظل توتر العلاقات بين البلدين بشأن سد النهضة .

وقــال مصدر رفــض الكشف عـن هويته، إن رئيس الــوزراء د عبدالله حمدوك عمم قــرارا لكل الـــوزارات بعدم التواصل أو اللقاء مع السفير الاثيوبي بالخرطوم في الوقت الحالي , إلا ان وزير المالية دكتور جبريل ابراهيم تجاوز القرار وقابل السفير الاثيوبي بالخرطوم دون علم وزارة الخارجية ومجلس الــوزراء الأمر الذي أغضب وزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق واعتبرته تجاوزاً لصلاحيات الـوزارة ولقرار مجلس الـوزراء، وشددت على أن مثل هذه اللقاءات بجانب القضايا الدبلوماسية يجب أن تتم بعلم وزارة الخارجية . وكشف المصدر عن أن وزير المالية ناقش مع السفير الاثيوبي بالخرطوم التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

وأكد المصدر بحسب صحيفة الجريدة، أن اللقاء أجج الصراع في مجلس الوزراء ومن ضمنهم رئيس مجلس الوزراء د حمدوك في مثل هذه التجازوات وعدم احترام قراراته .

الخرطوم: (كوش نيوز)