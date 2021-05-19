الصحة: الإقبال على التطعيم ضد كورونا ضعيف





أكد مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية الدكتور محمد الحافظ أن التوقعات المدروسة والمعتمدة عالميا والتي تعتبر بمثابة تنبؤات والتي بنت وزارة الصحة عليها توقعاتها بحالات الإصابة بكورونا هي التي اعتمدت عليها اللجنة العليا للطوارئ الصحية في الموجهات التي أصدرتها. وأضاف في منبر (سونا) الاربعاء أنه خلال الأيام القليلة الماضية كانت الحالات 47، منها 21 مؤكدة و6 وفيات، مشيرا إلى أن كثيرين يرون أن هذا العدد قليل إلا أن التوقعات لديهم في إدارة الطوارئ غير ذلك، ولهذا يتوقعون أن يكون هناك عددا كبيرا غير معلوم مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للتقليل من المخاطر من انتشار مرض الكورونا خاصة وأن هناك سلالات متحورة أثرت على مجتمعات كثيرة في العالم خاصة دولة الهند. واعتبر الحافظ أن نسبة الفحص ضعيفة وهي حوالي 470 حالة فحص لكل 100 ألف شخص وكذلك التطعيم الذي ينتشر بكثير من المراكز الصحية وهو مجانا، مطالبا كل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بضرورة الإسراع بتلقي جرعات التطعيم لسلامتهم.

الخرطوم ( كوش نيوز)