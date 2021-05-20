تاور: قرارات اللجنة العليا للطوارئ مبنية على تقارير وزارة الصحة





أكد بروفبسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية أن القرارات التي اتخذتها اللجنة الصحية العليا بنيت على تقارير وزارة الصحة والجهات المعنية في البلاد.

وقال بروفيسور تاور امس في منبر (سونا) إن اللجنة حريصة على المحافظة على المنظومة التي تؤثر فيها جائحة كورونا كالتعليم والزراعة والدورة الاقتصادية، مستعرضا القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية والتي قضت بتعطيل الدراسة بكافة الجامعات والمدارس لمدة شهر من تاريخ القرار، وإيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة إضافة إلى منع دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند مباشرةً أو عبر دول أخرى كانوا قبلها في الهند خلال الأربعة عشر يوماً الماضية

وأشار إلى أن اللجنة لفتت في بيانها مساء إلى إمكانية تخفيض عدد العاملين بمؤسسات العمل المختلفة وفقاً لتقدير متخذ القرار بالمؤسسة مع مراعاة ظروف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات الخاصة مثل الحوامل والمرضعات وخلافهم.

صحيفة الجريدة