وزير الصحة يُحذِّر من انهيار النظام الصحي بالبلاد





حَذّرَ وزير الصحة عمر النجيب، من انتشار فيروس “كورونا” المتحوّر، كاشفاً عن أنّ الوضع الصحي بات صَعبَاً للغاية.

وقال النجيب في مؤتمر صحفي بـ(سونا) أمس، إنّه من المتوقّع وصول عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد إلى 100 ألف إصابة في الفترة المقبلة، حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأضاف “هذا الأمر سَيُدخل البلاد في وضعٍ صحي حرج، خاصّةً وأنّ الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية تقل عن الـ20 ألفاً لكل الحالات”. وحذّر النجيب من انهيار النظام الصحي حال عدم التزام الجميع بالاشتراطات الصحية. وقال إن كل الجهود تصب من أجل الحفاظ على الأنفس بالإضافة إلى أن تعمل المؤسسات الصحية بكامل طاقتها وكذلك الفريق الطبي العامل، خَاصّةً وأنّ وزارة الصحة فقدت أكثر من 200 كادر طبي وهو أمرٌ يصعب على القطاع الصحي تحمله.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية قد أعلنت أمس الأول (الثلاثاء)، تعطيل الدراسة شهراً، وإيقاف الصلوات والشعائر الدينية الجماعية، ضمن إجراءات احترازيّة لاحتواء فيروس “كورونا” المستجد.

صحيفة الصيحة