تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا و4حالات تعافي بالشمالية





أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مع تسجيل أربع حالات تعافي دون تسجيل أي حالة وفاة. وذلك حسب التقرير اليومي لادارة الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة (بحسب سونا ) وأشار التقرير الى أن حالات الاصابة الجديدة ،سجلت محلية دنقلا حالة ،محلية الدبة حالة ومحلية مروي حالة مع وجود (68) حالة نشطة بالعزل المنزلي و(7) حالات بمركز العزل الرئيسي بدنقلا وحالة واحدة بمركز العزل بمحلية حلفا ليبلغ بذلك تراكمي حالات الإصابة منذ بداية الجائحة في الولاية الشمالية (876) متضمنة (659) حالة تعافي و(141) حالة وفاة. وناشدت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالشمالية المواطنين الالتزام بالموجهات والاشتراطات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالولاية حفاظا علي صحة وسلامة الجميع ومنعا لتفشي وباء كورونا.

الخرطوم (كوش نيوز)