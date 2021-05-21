النطق بالحكم على قاتل الشهيد حنفي بالاثنين





قطع قاضي محكمة جنايات أمدرمان المنعقدة بمعهد التدريب القضائي بضاحية أركويت صلاح الدين محجوب جلسة الاثنين القادم للنطق بالحكم في مواجهة رائد بقوات الدعم السريع، بعد أن وجهت له المحكمة تهمة قتل الشهيد حنفي عبد الشكور في 3 يونيو عام 2019م .

وقُتل الشهيد حنفي في يونيو العام الماضي، عقب فض الاعتصام، حيث تعرض للدهس بواسطة إحدى مركبات الدعم السريع أثناء حراسته لـ”المتاريس” بحي الدوحة بأم درمان، وتسلّمت السلطة القضائية منتصف يونيو الماضي، ملف بلاغ الشهيد من النيابة.

السوداني