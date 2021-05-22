مصادر تكشف دخول سلالتين “جنوب إفريقية وانجليزية” والسلطات تتجه لإغلاق البلاد





كشفت مصادر مطلعة عن تخوف السلطات الصحية من انتشار فايروس “كورونا” المتحورة الهندية عقب تخطي قادمين من البلد المنكوبة بالفايروس للإجراءات الاحترازية والاشتراطات المقررة بالبلاد. وفيما أكد مدير مركز جبرة للعزل د. سهيل عبد القادر البشرى في إفادته للمصادر تسجيل حالتي إصابة بالمتحورة الهندية، محذراً من حجم الخطر من انتشار الفايروس، قال مدير الطوارئ ومكافحة الوبائيات ولاية الخرطوم د. نادر الطيب في إفادته أنه لا توجد حالة مؤكدة للإصابة حتى الآن، مشيراً إلى أن منطقة الخرطوم شرق تسجل أكثر الإصابات بكورونا. وأكد مسؤولون باللجنة العليا للطوارئ بحسب صحيفة الحراك السياسي، عن وجود سلالات انجليزية وجنوب افريقية من كورونا داخل السودان، وقالت مدير قسم الاستجابة الطوارئ الصحية وعضو اللجنة العليا للطوارئ د. ليلى حمد النيل، إن الفحوصات الأولية لم تثبت وجود السلالة الهندية بعد وصول طائرة قطرية تحمل عدد (67) راكباً قادمين من الهند وأن جميع النتائج سالبة مع وجود حالتي اشتباه تم نقلهما إلى برج الضمان، وبسبب انتشار السلالة الجديدة تم إغلاق جميع المعابر الجوية والبرية البالغ عددها (33) معبراً في وجه القادمين من الهند، وأشارت إلى أن قرار استثناء المدارس للقرار ليس تراجعاً، وتابعت “هذا استثناء لإجراء الامتحانات خلال أسبوعين الزمن المقرر لها”. وأرسلت السلطات عينات فحص إلى جنوب افريقيا للتأكد من وجود إصابات بالسلالة الهندية من عدمه. وحذرت وزارة الصحة من خطر انتشار “كورونا” حال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، فيما رجحت جهات ذات صلة باتجاه الدولة لفرض “حظر جزئي” حال استمرار الاحصائيات المخيفة خلال الشهر الحالي وحتى منتصف يونيو المقبل. ويقول حفار القبور عابدين خضر عابدين الشهير بـ(درمة) إنه وفي اليوم الواحد يقوم بدفن نحو 6 إلى 7 موتى إثر إصابتهم بكورونا، ووصف حجم الخطر بالكبير مناشداً المواطنين بأخذ الاحتياطات والالتزام بالاشتراطات الصحية لتخفيف الإصابة بالمرض وقال “المقابر قد امتلأت جراء الوباء”.

الخرطوم (كوش نيوز)