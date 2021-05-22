وزير الصحة يقف على تجهيزات الحجر الصحي بمطار الخرطوم





تفقد وزير الصحة الدكتور عمر النجيب، يرافقه وكيل وزارة المكلف د.يسرا محمد عثمان ومدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، وإدارة المعمل القومي للصحة العامة اليوم إدارة الحجر الصحي بمطار الخرطوم ، ووقف الوزير على تجهيزات الحجر الصحي داخل مطار الخرطوم الدولي. وكانت الزيارة بهدف التنسيق مع إدارة المطار والجهات العاملة بالمطار لإستقبال القادمين من دولة الهند ووضع التحوطات اللأزمة لحماية البلاد من المهددات الصحية المحتملة، طبقًا لقرارات وموجهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وتم الوقوف على جاهزية معمل المطار والعيادة ووحدة الحجر الصحي داخل المطار. وتم اللقاء مع جميع الجهات ذات الصلة في مطار الخرطوم والتي تشمل (إدارة الجوازات وإدارة مطار الخرطوم الدولي) وتم وضع خطة لمسارات العائدين، وجاري الترتيب لزيادة الطاقة الإستيعابية للفحص داخل المطار والتعامل مع الحالات الطارئة.

الخرطوم (كوش نيوز)