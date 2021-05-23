أسرة الكيميائية سمر صلاح الدين تشرع في مقاضاة صافولا





شكك شقيق المهندسة سمر أزهري صلاح الدين يحيى التي توفيت أثناء دوامها بمصنع صافولا نتيجة انفجار خط انتاج به، شكك في وجود شبهة جنائية خلف وفاة شقيقته، ودلل على ذلك لوجود باب رئيسي يفتح ببصمة المهندس الهندي الذي نجا من الحادثة.

وكشف في الوقت ذاته عن تلقي أخيه الأكبر تهديدات ومطالبات بعدم نشر (بوستات) في (الفيس بوك) او(هشتاقات) تتحدث عن الأمن والسلامة، وشدد على ضرورة تفعيل قانون الأمن والسلامة، لكي لا تتكرر الحوادث المؤلمة بمواقع العمل مستشهدا بما حدث في كوبر ومصنع السيراميك،، وأعلن عن اعتزامهم اليوم فتح بلاغ ضد مصنع صافولا في النيابة العامة.

وحمل وزيرة العمل مسؤولية حماية شاهدة عيان أدلت بشهادتها لها أمس الأول أثناء تقديمها العزاء للأسرة ، ونقل شقيق سمر عن الشاهدة بأن المكنة التي احترقت وتسببت في وفاة شقيقته كانت معطلة وغير صالحة للعمل وتقدمت بشكوى للإدارة بذلك، وذكر أن الشاهدة قالت إنها تفاجأت بأن ادارة المصنع اجبرت سمر على تشغيل الماكينة المعطلة.

الخرطوم :فدوى خزرجي

صحيفة الصيحة