النطق بالحكم في قضية الشهيد حنفي





تعقد محكمة جنايات ام درمان المنعقدة بمعهد العلوم القضائية باركويت، جلسة في العاشرة من صباح الاثنين برئاسة قاضي المحكمة العليا صلاح محجوب، للنطق بالحكم في قضية الشهيد حنفي عبدالشكور وسلمت هيئتا الاتهام والدفاع في قضية الشهيد حنفي عبدالشكور وفق (سونا) مرافعتيهما الختامية في 22 ابريل الماضي. ويشار ان الشهيد حنفي عبدالشكور استشهد بام درمان دهسا بعربة المتهم الرائد بالدعم السريع يوسف محي الدين الفكي، والذي كان يعمل في السابق بجهاز الامن وبدأت جلسات المحاكمة في السابع من يوليو ٢٠٢٠ وامتدت لعدد ٢٦ جلسة يشار الى ان الشهيد حنفي عبدالشكور استشهد ، بام درمان حي الدوحة، يوم 3 يونيو 2019، الساعة 8 صباحا وهو نفس اليوم الذي تم فيه فض اعتصام القيادة العامة.

الخرطوم ( كوش نيوز)