محمد عبد الماجد يكتب: قبل أن نقول لهم : من أين أتى هؤلاء؟ (الحكومة دي حكومة منو؟)





(1)

] بشكل رسمي وبعيداً عن التلميحات دعا الحزب الشيوعي السوداني لاسقاط الحكومة.. والحزب الشيوعي هو أكثر وأقوى حزب سياسي كان له دور في ثورة ديسمبر المجيدة.

] حزب الأمة القومي وعبر تياراته المختلفة ومع مشاركته في الحكومة وجه انتقادات قاسية وحادة للحكومة الانتقالية.

] تجمّع المهنيين السودانيين دعا القوى الثورية لتوحيد وتشبيك جهودها وتنظيم صفوفها من أجل حملة واسعة ونشاط جماهيري في كل بقاع السودان، لاستهداف العدالة الاستراتيجية… وتجمع المهنيين السوداني هو أقوى تنظيم شارك في اسقاط حكومة البشير.

] قوى الحرية والتغيير قررت تغيير كل المكون المدني في مجلس السيادة، وتجميد المجلس المركزي للحرية والتغيير لحين انعقاد مؤتمر تأسيسي بعد أسبوعين.

] (وأصدرت اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية لإصلاح قوى الحرية والتغيير يوم “الجمعة” بيانًا أمنت فيه على ضرورة اختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة. وبحسب البيان أكد الاجتماع أن المجلس المركزي الحالي لقوى الحرية والتغيير لا يمثل الحاضنة السياسية مطالباً بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم اعتماد أية قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير.وقال البيان إن الاجتماع ضم عدداً كبيراً من القوى السياسية وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية والتغيير والوضع الانتقالي. موضحاً أن اجتماع القوى السياسية “الجمعة” يمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحرية والتغيير).

] حكومة أنكرتها (حاضتنها) وتنكرت لها حتى الأحزاب المشاركة فيها – دعونا نسأل عنها (الحكومة دي حكومة منو؟) قبل أن نقول : (من أين آتى هؤلاء؟).

(2)

] إذا راجعت كل تصريحات النائب الأول لمجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) سوف تجد أن حميدتي يهاجم (الحكومة) أكثر من مهاجمته للعهد البائد.

] ما قاله حميدتي في النظام الحالي لم يقله في النظام البائد – فهو دائماً الحديث عن فشل هذه الحكومة وعن إخفاقاتها.

] رغم أن حميدتي هو النائب الأول في مجلس السيادة وهو رئيس أكبر خمسة لجان تدير هذه البلاد من بينها اللجنة الاقتصادية وهو ممسك بكل الملفات المهمة في البلاد بما في ذلك ملفات الأمن والخارجية… والإدارات الاهلية!!

] حميدتي ليس هو عبدالله مسار ولا هو غازي صلاح الدين حتى يحدثنا عن فشل حكومة هو يمثل قمة هرمها.

] ماذا ترك حميدتي للطاهر التوم؟

] تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان أيضاً تذهب في هذا الاتجاه الذي يؤكد فشل الحكومة وعدم قدرتها على إدارة البلاد، مع أن (الجيش) مع قوات الدعم السريع يسيطر على كل شيء في البلاد.

] هذا يجعلني أعود مرة أخرى وأسأل وأقول : (الحكومة دي حكومة منو؟).

] تلك الحكومة لم تصبر عليها حاضنتها ، بل لم يصبر عليها حتى الذين يشاركون فيها ويشغلون مناصب رفيعة فيها – مع ذلك هذا الشعب المؤمن بثورته رغم المعاناة وما وجده من ضنك يصبر على هذه الحكومة ويحتمل منها كل ذلك.

(3)

] بعد هذا (النكران) والتملص من المسؤولية والعمل على اتخاذ جانب المعارضة بشكل دائم ومستمر من قوى الحكومة ومن حاضنتها. نستفسر ونسأل من أين جاء محمد الفكي سليمان؟

] هل يمثل ود الفكي في مجلس السيادة (قروب) في (الواتس)؟ أم أنه يمثل الحزب الاتحادي؟

] مريم الصادق المهدي هل جاءت من حزب الأمة القومي؟ أم أنها تشارك في الحكومة عن طريق (القرعة)؟

] من أين جاء حمزة بلول ليكون وزيراً للثقافة والإعلام؟

] وكيف أصبح التعايشي وتاور أعضاء في مجلس السيادة؟

] بل كيف أصبح حمدوك رئيساً للوزراء؟

] هذه الحكومة هي من صنعكم وتلك هي اختياراتكم – والوثيقة التي تحكمون بها البلاد هي وثيقتكم التي كتبتم بندوها بأيديكم.

] التطبيع (تطبيعكم).

] السلام (سلامكم).

] الدولار (دولاركم).

] الأحزاب (احزابكم).

] الجيش (جيشكم).

] كل شيء هو لكم – لم تبقوا شيئاً حتى لتتعذروا به.

] المال (مالكم) و الخيل (خيلكم).

] الشعب السوداني لن يدفع فواتير سوء اختياراتكم… هذه مسؤوليتكم أنتم.

] هل سوف تجربون فوق رؤوسنا الحكومات؟ – حكومة تلو الأخرى.

] ما جدوى استبدال حكومة بحكومة جديدة عن طريق نفس الوجوه والأسماء التي اختارت الحكومة القديمة؟

] إنكم تعيدون (مسلسلات) النظام البائد التي كان يتبعها للتخدير وإطالة (الظفور) وإزالة (النمش)!!

(4)

] بغم /

] سمعت أحدهم يقول / لقد نجحنا في تغيير (الحكومة) بعد اسقاط النظام البائد – الرجل تنفس الصعداء وقال وهو يخفض صوته ..الأزمات مازالت هي نفس الأزمات – المشاكل هي نفس المشاكل – لا بد من تغيير (الشعب) فقد غيرنا (النظام) ولم يحدث جديد.

] المشكلة في (الشعب).

] هذه الحكومة تريد (شعباً) يفرش لها الأرض (زهوراً).

] شعب لا يأكل (الخبز) ولا (اللحوم) ولا يعرف (المتاريس) ولا (السكر) ولا يركب (المواصلات) ولا يستعمل (النقود) ولا يصاب بفيروس (كورونا).

] شعب يؤمن أن البرهان وحميدتي جاءا من أجل إنقاذ السودان… وإن قطوعات الكهرباء سببها (النظام البائد).

] شعب يثق في محمد الفكي سليمان!!

] السيد ود الفكي إدارة (قروب) في (الواتس) تختلف عن إدارة (دولة).

صحيفة الانتباهة