إفادات من الأراضي تعطل إحالة ملف “وداد” إلى القضاء





تحصّلت (المصادر) على تفاصيل جديدة بشأن البلاغ المُدوّن في مواجهة زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر بنيابة الثراء الحرام.

وأبلغت مصادر موثوقة الصحيفة بأن نواقص في التحريات عطّلت إحالة ملف البلاغ إلى المحكمة، وقالت المصادر إنّ نواقص التحريات تتمثل في إفادات طلبتها النيابة من الأراضي بخصوص قطع أراض سكنية وأخرى زراعية تخص وداد، وأشارت إلى أنها لم تتلق رداً من الأراضي بخصوص طلب النيابة حتى الآن، مؤكدة أنه وبمجرد تسلمها لتلك الإفادات ستتم إحالة ملف البلاغ إلى المحكمة.

في السياق، قالت المصادر إن وداد ما زالت قيد الإقامة الجبرية وتقوم بالمتابعة مع طبيبها بمستشفى علياء، مشيراً إلى أن النيابة كانت قد رفضت طلباً لمحاميها بفك حظر السفر المفروض عليها والسماح لها بالسفر لتلقي العلاج بالخارج.

وكانت النيابة، قد دوّنت بلاغاً في مواجهة وداد يتعلق بالثراء الحرام والمشبوه.

الخرطوم ــ محمد البشاري

صحيفة الصيحة