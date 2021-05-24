صبري العيكورة يكتب: الشلوت بى كم سعادة الوالي ؟





بقلم : صبري محمد علي (العيكورة)

مقطع (الفيديو) المتداول الذى اظهر والي شرق دارفور السيد/ محمد عيسي عليو والذى أثار موجة من السخرية حيث (شرع) مولانا الوالى من عنده (كده) عقوبة حمل السكين بمائة الف جنية وسته شهور سجن والطعنة الواحدة بثلاثمائة الف جنية والطعنتين بستمائة الف جنية والثلاث بتسعمائة الف جنية !! أي ورب الكعبة انا لا (أهظر) معكم هذا والى يمثل الحكومة وهذا مُنتهى فهمه وغاية تخطيطه و ادراكه لحفظ امن الناس (يعنى خلى قروشك فى جيبك) واطعن والحساب يجمع ! اليس هذا هو فهم الوالى والله صدقوني عندما شاهدت المقطع اعتبرته من بنات افكار (الميديا) الضاحكة او الساخرة من حكومتنا (الرشيدة) لو لا ان تناولته مواقع اخبارية معتبره . فأمسكت بجبهتي أتحسس حراراتها أهولاء هم حكام (قحت) وصل بهم العجز والخور أن يحولوا دمائنا وارواحنا الى ارقام ! وبالجنية السوداني (كمان) فما أرخصنا يا أخي فى زمن المهازل و (القحط) وأظن (مولانا الوالي) قد تجاهل عمداً (البُنية والشلّوت والكف) فعدها من اللمم الذى لا يعاقب عليه القانون كما انه قد أهمل الروح بعد الطعنة الثالثة (ام تسعمائة) هل لها ثمن ام سيكتفى الطاعن بسداد الفلوس ويرتاح ستة شهور فى السجن ثم يغادر الضعين (يا جماعة هل نحن فى دولة أم غابة) ! أين القضائية بولاية شرق دارفور طالما ان واليها شغال (قطع أخدر) وأين وزير العدل النائم . والله لو كنت متخذ قرار لما سمحت لمثل هذا الوالي ان يبيتن ليلته فى منزل الحكومة ولطردته شر طرده ! أصبح القانون يحسب بالسكين والطعنه (أهااا) والسرقة كيف؟ والاغتصاب والنهب بالرشاشات والعكاكيز اظن هذه لا يشملها قانون الوالى المبجل . يا جماعة والله مثل هذا الوالي لو اعيد للمدرسة الابتدائية لكانت اعلي مقاماً وارفع شأن من تفكيره السطحي وخياله الواسع فمن اين اتى هؤلاء ؟ و (قرو وين وقرو شنو الناس ديل؟) اللهم الطف بما تبقي من (نوافيخنا) .

يا شركاء الحكم أسرعوا بتعيين الولاة (الله يرضى عليكم) والله والي شمال كردفان (بتاع) المجد لى والمجد لك وصحكّ اسنان الفحولة وما برك (طلع) ارحم من (بتاع) السكاكين فأرحموا ما تبقي من صحتنا وابعدوا مثل هؤلاء والنشطاء من مفاصل الدولة ودعوا المؤسسية تاخذ مجراها ولتخطئ وسيحاسبها الناس والتاريخ اما مثل هذا فمن سيحاسبه ؟ (عليّ الطلاق الكلمة فيهو خسارة) ! يا شركاء الحكم وعلى علاتكم لموا مثل هذه الكوارث فنحن شعب متعلم ثلثه من حملة الشهادات العليا والدكتوراة و لا يمكن ان يحكمنا مثل (اخونا) بتاع السكاكين ده ؟ لم تعقر حواء ولاية شرق دارفور ان تنجب المختصين وجهابذة الحكم والادارة والقانون اليست هو ذات الكرسي الذى جلس عليه من قبل السيد عبد الحميد موسي كاشا ؟ فلا تجعلونا (مضحكة) للآخرين .

قبل ما أنسي : ــــ

تقول الطرفة ان احد اعضاء برلمان نميري وكان قروياً قد اذهلته انوار البرلمان والتكييف . وفى جلسة كان الرجل مستغرقاً فى تفكير عميق فقد كان ينظر لباب القاعة ولضخامة طاولة الاجتماعات ويتساءل فى نفسه محتاراً كيف أدخلت هذه الطاولة الى داخل القاعة ! وعندما سأله رئيس الجلسة عن رأيه فى النقاش الدائر حينها قال له (رأيي خلوه كدي وروني الطربيزة دى دخلتوها كيفن؟) . أظن ده (نفففس) ال (style) بتاع بعض ولاتنا (الجهابذة) هذه الايام .

صحيفة الانتباهة