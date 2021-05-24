الحكم بإعدام الرائد بالدعم السريع (يوسف محيي الدين الفكي) المدان بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور





أنزل قاضي محكمة جنايات أم درمان، المنعقدة بمعهد العلوم القضائية بأركويت، مولانا صلاح محجوب، عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت، قصاصا على المدان الرائد بالدعم السريع يوسف محيي الدين الفكي، بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور، الذي اُستشهد بأم درمان دهساً بعربة صبيحة فض الاعتصام.

وأدان قاضي المحكمة، المدان لمخالفته نص المادة 130 من القانون الجنائي.

وتمسك أولياء دم المجني عليه بالقصاص، رافضين الدية أو العفو.

وبدأت جلسات المحاكمة في السابع من يوليو ٢٠٢٠ وامتدت لعدد ٢٦ جلسة.

يشار إلى أن الشهيد حنفي عبد الشكور اُستشهد بأم درمان حي الدوحة يوم 3 يونيو 2019، الساعة 8 صباحاً وهو نفس اليوم الذي تم فيه فض اعتصام القيادة العامة.

الخرطوم: آيات فضل

صحيفة السوداني