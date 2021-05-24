مقتل ثلاثة وإصابة العشرات في مواجهات قبلية ببورتسودان





اندلعت مجدداً، مواجهات قبلية بين البجا والبني عامر ببورتسودان حي ديم النور مربع (4) صباح اليوم، وعلمت (السوداني) أن الاشتباكات أودت بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.

وهرعت قوات السلطات إلى موقع الأحداث وتمكنت من الفصل بين الطرفين. فيما دعا والي الولاية المهندس عبد الله شنقراي، لجنة الأمن لاجتماع طارئ للنظر في القرارات الأمنية اللازمة.

وعلمت (السوداني) عن انطلاق مبادرات أهلية، ويتوقع أن يتوصل الطرفان لمصالحة تحقن الدماء.

صحيفة السوداني