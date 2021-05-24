(47) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها ( 5) وفيات





كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (47) حالة إصابة جديدة منها (5) حالات وفاة بفيروس كورونا بالبلاد ليوم أمس الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى (2,600) وفاة ويرتفع عدد الإصابات إلى (35,243) ألف حالة منذ بداية ظهور الوباء بالسودان.

وأظهر التقرير اليومي للوضع الوبائي لوزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل ولاية الخرطوم لـ(5) وفيات وتسجيل 21 حالة إصابة فيما سجلت ولاية الجزيرة 9حالات و3 حالات لولاية القضارف و2 لولاية سنار فيما سجلت ولاية شمال دارفور 6 حالات وكسلا 5 حالات وتسجيل حالة واحدة بولاية النيل الابيض .

في وقت دعا فيه إعلام المخاطر بالإدارة العامة للطوارئ ومُكافحة الأوبئة المواطنين للإلتزام بالإجراءات الصحية وإتباع الإرشادات الصحية بارتداء الكمامة وغسل الأيدي وتجنب المصافحة والازدحام والحفاظ علي المسافة الآمنة .

صحيفة السوداني