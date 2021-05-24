شمال دارفور تسجل (10) حالات وفاة بـ(كورونا) خلال أسبوع





سجلت ولاية شمال دارفور (43) حالة اشتباه بفيروس كورونا، منها (29) حالة مؤكدة معملياً و(10) حالات وفاة خلال أسبوع.

وأظهر التقرير الأسبوعي لوباء كورونا، زيادة في عدد الحالات المشتبهة والمؤكدة عقب عيد الفطر المبارك وتمددها نحو المحليات وانتشارها وسط المجتمع.

وبلغت جملة الحالات المشتبهة منذ ظهور الموجة الثانية لجائحة كورونا (526) حالة، منها (335) حالة مؤكدة، بينما بلغت حالات الشفاء (232) و(54) حالة وفيات.

وأشارت في تعميم صحفي اليوم الاثنين، إلى أن (26) مريضا يتلقون العلاج والخدمات الصحية، ويتواجد (18) منهم بمركز العزل الرئيسي، و(8) بالعزل المنزلي.

وابدت اللجنة، قلقها حيال الانتشار الواسع لوباء كورونا وتمددها نحو المحليات لتصل الى (10) محليات مقابل التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة.

وأوصت بتشديد تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية في المؤسسات الحكومية، إضافة الى تفعيل عمل لجنة تنفيذ القرارات والقوانين واللوائح والاشتراطات الصحية ولجنة المعابر والحدود.

صحيفة السوداني