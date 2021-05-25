إسماعيل حسن يكتب.. يا فرصة ضاعت





* مع الرأفة.. تغلب المريخ أمس الأول على وصيفه التاريخي الهلال بهدفين نظيفين.. وتصدر الدورة الأولى للدوري الممتاز عن جدارة، متساوياً مع الهلال في النقاط (34 نقطة)، مع فارق في عدد المباريات.. إذ الهلال استوفى مبارياته في الدورة الأولى، بينما تبقت للمريخ مباراة حي الوادي نيالا اليوم، وإذا كسبها يرتفع بنقاطه إلى (37) نقطة.

* ويبقى السؤال.. أيفرح المريخاب بهذه النتيجة، أم يفرح الأهلة؟؟!

* أعتقد أن الأهلة هم الذين يجب أن يفرحوا بها.. لأنها كان من المفترض أن تكون خمسة أو ستة على الأقل.. خاصة وأن مدافعيهم الستة (الجداد على القدام)، بالإضافة إلى حارسهم (أبو تلتين مليار)، كانوا (راقدين رز(…

* كلما يشن المريخ حملة على مرماهم، يتمايصوا (زي الجلي(..

* عموماً نرجع ونقول؛ أضاع المريخ فرصة تاريخية لتحقيق فوز تاريخي على نده..

* نجوم الهلال حاولوا طوال الشوطين التأثير على حكم المباراة طمعاً في ضربات جزاء وهمية على نحو ما كانوا ينالوها في العهد البائد، الله لا عادو.. ولكن الحكم له التحية، كان يقظاً وشجاعاً في التعامل مع جميع الحالات، ولولا تغاضيه عن ضربة جزاء مستحقة للمريخ ارتكبت مع سيف تيري داخل الخط أمام أعينه، وعن بعض الحالات تكرم بها على الهلال شفقة عليه؛ لمنحناه نجومية المباراة.

* محمد المصطفى اجتاز الامتحان بامتياز.. وأنقذ مرماه من فرصتين..

* هنالك إجماع على أن عمار طيفور هو نجم المباراة، إلا أنني أرى أن طبنجه هو النجم الأول، ثم أديلي ونمر، وارجعوا إلى الإعادة لتتأكدوا من صحة رأيي!

* توني بدأ مستهتراً قبل أن يجدّ في منتصف الشوط الأول، ويصنع هدف الأمان لتيري بعكسية متقنة، ترجمها الأخير هدفاً رأسياً على يسار حارس الهلال “أبو اتنين” ..

* ختاماً.. كل نجوم المريخ أمس الأول كانوا أبطالاً.. وعند الموعد.. وحتى الذين بدأوا متواضعين، اختلف أداؤهم في الشوط الثاني إيجاباً..

* بهذا الفوز يجلس زعيم الأندية السودانية لا حدها، على كرسي الصدارة، كما قلنا.. متساوياً مع وصيفه الدائم في النقاط، مع فارق مباراة مؤجلة للمريخ أمام حي الوادي نيالا، يؤديها اليوم.. وإذا كسبها، يفك الارتباط بينه وبين الهلال بثلاث نقاط لصالحه..

سطور متفرقة عن المباراة

* قلتها من قبل،، وأقولها اليوم.. في عهد ثورة الحرية والسلام والعدالة، تاني صافرات ظالمة نهي.. وفوز الهلال بأمر التحكيم نهي.. والحصول على الممتاز بدون وجه حق نهي..

* تاني الميدان يا حميدان!

* المريخ (العمل الصالح)، حرمته لجنة الانضباط مع سبق الإصرار والترصد، من خدمات عجب وحمو وبخيت ظلماً.. فعوّضه الله – له الحمد والشكر – بنجوم لا يقلون عنهم مواهب ومهارات… طبنجة والأمريكي ووجدي..

* أشعلت النار يا عمار.. في القلوب الزرقاء..

* تيري من الصعب أن نجد عبارات وصفات توفيه حقه..

* تسلم البطن الجابتك يا سيف المريخ.. فقد أكدت أن المبلغ الذي طلبته لتجديد عقدك، أبداً ما كتير عليك..

* تخيلوا بالله عليكم لو أن التش تش كان مشاركاً أمس الأول.. كان المتعة اكتملت..

* نسأل الله له الشفاء التام، والعودة السريعة لمواصلة العزف على الكفر..

* نصيحتي لمجلس المريخ “المنتهية ولايته”، أن يسارع اليوم قبل الغد، إلى الجلوس مع مدرب الفريق الإنجليزي “لي كلارك”، لإبرام عقد واضح البنود… وكذلك مع عمار طيفور .

* اللهم لا شماتة.. لا أبو عشرين فرق معانا، وأضاف للهلال شي.. ولا الغربال أثر علينا، وأفاد فريقه الجديد بمثقال ذرة…!!

* للمرة الثانية يعود زميلنا حاتم التاج، ويعلق بعد غيبة طويلة على مباراتين للمريخ.. إحداهما أفريقية أمام إنيمبا النيجيري وكسبناها بثلاثية نظيفة نالها تيري بعد عرض رائع، والثانية أمام الهلال أمس الأول، وكسبناها بهدفين نظيفين نالهما تيري نفسه بعد عرض أروع..

* حقيقة حاتم من المعلقين المبدعين الذين يستحقون التواجد في المباريات العالمية التي تبثها قنوات “بي إن سبورت”، مثله مثل سوار الدهب…

* حتى لا تنسوا.. في آخر قمة في الممتاز فاز المريخ على الهلال 2/صفر

* وفي آخر قمة في كأس السودان فاز المريخ علي الهلال 3 /1..

* وفي آخر قمة في أبطال إفريقيا فاز المريخ علي الهلال 2 /1…

* وفي آخر قمة في الكونفدرالية فاز المريخ علي الهلال 3 /2…

* وفي آخر قمة بإستاد المريخ فاز المريخ على الهلال 2 /1…

* وفي آخر قمة بإستاد الخرطوم فاز المريخ على الهلال 1/صفر .

* وفي آخر قمة بإستاد الهلال فاز المريخ على الهلال 2 /0..

* وبعد ده كلو.. “لسانم قدر ده”!!

* أمال الحكيم قال “البرميل الفارغ صوته أعلى ليه”..؟؟!!

* غداً بإذن الله نعود للمباراة من جديد، وننصح المريخ بأن يصرف النظر تماماً عن أي تسجيلات جديدة.. ويعض بالنواجذ على الكشف الحالي للفريق.. ثم نسأل صحافة الهلال السؤال المر…!!

* وكفى.

إسماعيل حسن

صحيفة الصيحة