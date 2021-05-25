أطباء شرعيون : تصريح مديرة مشرحة التميز يتناقض مع لجنة التحقيق





أبدى أطباء شرعيين دهشتهم لتصريح مديرة مشرحة مستشفى التميز دكتورة اشواق الذي أكدت فيه ان التعرف على الجثمان لا يمكن عن طريق الفك والأسنان بالطريقة المتبعة في السودان وقالوا ان لجنة التحقيق عن المفقودين والمختفين قسريا اكدت ان جثمان عكر تم التعرف عليه بواسطة طبيب الأسنان الشرعي الذي يقوم بتشريح جثامين التميز.

وبحسب صحيفة الانتباهة ،تسأءل الاطباء لـ(حديث المديرة يتناقض مع حديث لجنة التحقيق، وإذا كان التعرف غير ممكن عن طريق الأسنان فكيف تم التعرف على جثة عكر خاصة أن نتيجة ال(دى ان ايه) لم تظهر بعد؟ فهل كان معهم من اخبرهم بأن هذه جثة ود عكر؟ واضافوا ان تصريح المديرة غير مسؤول وستحاسب عليه لاحقا.

الخرطوم(كوش نيوز)