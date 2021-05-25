كورونا.. 4938 إصابة جديدة في العراق و920 حالة بالأردن





سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4938 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1176980 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16241، فيما تم تسجيل 4279 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1090891 حالة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 920 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 732356 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 712458 حالة شفاء بعد تسجيل 483 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9395 حالة

صحيفة سبق