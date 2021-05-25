الإمارات تتصدر معدل توزيع لقاح كورونا في العالم





أصبحت دولة الإمارات الأولى عالميا في توزيع لقاح “كوفيد-19” لكل 100 شخص، بعد نجاح الحملة الوطنية الواسعة في البلاد

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، عن تصدر الإمارات معدل توزيع اللقاح، لتصبح الأولى عالميا في تطعيم السكان لكل 100 شخص.

ويعد هذ الإنجاز دليل على نجاح الحملة الوطنية للقاح واستباقية الدولة للوصول إلى التعافي المستدام، بحسب الهيئة.

وكشف موقع “ذا ناشيونال نيوز” أن معدلات التطعيم في الإمارات تتجاوز 100 ألف جرعة يوميا.

وتم خلال الأسبوع الماضي، توسيع حملة التطعيم، بعد أن اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 “فايزر بيونتيك” للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما.

سكاي نيوز