نبيل أديب: نبحث عن أدلة إضافية ضد مُدبِّري فضّ الاعتصام





قال رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام حول مُحيط القيادة العامة نبيل أديب، إن اللجنة تمتلك جزءاً من البينات على الذين حضروا ورتّبوا لعملية الفض، لكنها تبحث عن المزيد.

وأضاف أديب بحسب “سودان تربيون”: “توجد مقاطع فيديو توضح قيام عساكر بإطلاق النار، لكنها لا تتحدث عمّن الذي أمر والذي كان يفترض أن يمنع، هذه البيِّنات تتوفر منها أجزاء والباقي ننقب عنه”، وأكد تحقيق اللجنة مع جميع أعضاء المجلس العسكري – المحلول، لكنه أوضح أن “هنالك أشخاصا نعتقد أن لديهم معلومات تهم اللجنة، سيتم التحقيق معهم الأسبوع المقبل وهم مدنيون وعسكريون. وقال نبيل إن اللجنة تمتلك بيِّنات وأدلة “يمكن تقديمها للمحكمة، لكن إذا لم تُدعم ستكون هناك خطورة عدم إثبات قضية الاتهام بالشكل المطلوب”. وأضاف: “نحن في مرحلة تدعيم هذه البيِّنات، أنا كممثل للاتهام لست مطمئناً أن هذه البيِّنات كافية، لا بد من دعمها”.

صحيفة الصيحة