



وفاة أول رجل في العالم حصل على لقاح كورونا توفي البريطاني ويليام شكسبير، أول رجل في العالم يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في المستشفى، بعمر 81 عاما، بعد أن أصيب بمرض ليس له علاقة بالفيروس.

واحتل “شكسبير” عناوين الصحف العالمية يوم 8 ديسمبر الماضي عندما تلقى أول جرعة من لقاح “فايزر” بمستشفى جامعة كوفنتري، حيث كان يعمل في شركة “رولز رويس”، قبل أن يُتوفى الأسبوع الماضي بنفس المستشفى الذي تلقى فيه اللقاح.

وسبقت شكسبير في التطعيم آنذاك مارجريت كينان، البالغة من العمر 91 عاما، والتي حصلت على جرعتها في نفس المستشفى قبل لحظات من شكسبير.

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