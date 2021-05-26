التحقيق مع “البشير” كمتهم ثاني في مجزرة العيلفون





كشفت مصادر موثوقة، عن ضم الرئيس المخلوع عمر البشير كمتهم ثانٍ في بلاغ مجزرة العيلفون. وقالت المصادر، إن لجنة التحقيق في مجزرة العيلفون تعتزم استجواب البشير، وأشارت إلى أنّ اللجنة فرغت من تحرياتها وتبقى لها القبض على بعض المتهمين توطئةً لإحالة الملف إلى المحكمة. وبحسب صحيفة الصيحة، كانت النيابة قد دفعت في وقت سابق بطلب للإنتربول لاسترداد الأمين العام المساعد للجامعة العربية والقيادي البارز في النظام المخلوع كمال حسن علي المتهم في البلاغ. وكانت السلطات، قد عثرت على مقبرة جماعية دُفن فيها عددٌ من ضحايا حادثة تُعد واحدة من أكبر الجرائم في التاريخ السوداني والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شاب من مُجنّدي الخدمة الوطنية الإلزامية، قُتلوا أثناء محاولة الهرب من معسكر للتدريب بمنطقة العيلفون.

الخرطوم (كوش نيوز)