افتتاح غرفة الحالات الحرجة بمستشفى شهير بالخرطوم





أعلنت السلطات الصحية في الخرطوم عن افتتاح غرفة الحالات الحرجة بمستشفى إبراهيم مالك، كاشفةً عن الترتيب لافتتاح طوارئ قسم الأطفال بمستشفى إبراهيم مالك التعليمي في الفترة المقبلة.

وقالت الوزارة بحسب تعميمٍ صحفي، الأربعاء، إنّه تمّ افتتاح غرفة الحالات الحرجة والإنعاش بقسم الطوارئ والإصابات بمستشفى إبراهيم مالك التعليمي في حلته الجديدة بعد اكتمال أعمال الصيانة.

وكشفت عن مواصلة الاستعدادات لافتتاح قسم الأطفال بطوارئه الجديدة من أجلّ ترقية وتطوير الخدمات الصحية والطبية بالمستشفيات.

باج نيوز