الخرطوم..مذكرة تفاهم لإنشاء المركز القومي لعلاج كورونا





المركز سيكون تحت إشراف وزير الصحة وتتشارك الجهات المختلفة في التشغيل.

وقّعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم لإنشاء المركز القومي لعلاج كورونا.

وتقوم أهداف المركز بحسب المذكرة على تقديم خدمة علاجية أوّلية وثانوية متميّزة لمرضى الكورونا، وتوفير بيئة التدريب للكوادر في مجال معالجة وتطبيب الكورونا.

ونصّ الاتّفاق على عددٍ من المهام، وستتولى وزارة الصحة على الإشاراف على الشراكة، عبر المجلس الذي يشرف عليه السيد وزير الصحة، بتوفير الإمدادات الطبية لمتطلبات المركز حسب حسب الاحتياجات المطلوبة والسعة السريرية التشغيلية التي يتوافق عليها المجلس، والإلتزام بالتسيير المالي الشهري الذي يتم الإتفاق عليه و بعد إجازته من المجلس، وتوفير البروتوكولات العلاجية والمعايير الفنية للتشغيل، وضع برنامج التأهيل والتدريب التي تشجع مشاركة الكادر الطبي و المساعد بالعمل بالمركز”.

وستكون مهمة ولاية الخرطوم الإاشراف الفني المباشر على المركز، وربط المركز بالمراكز الأولية والثانوية الأخرى عبر الآلية المشتركة لوحدة تشغيل مراكز العزل بالولاية، ومن مهام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وقوات الشرطة هي المساهمة في توفير الدعم المالي و اللوجيستي للمركز عبر المؤسسات الصناعية للقوات النظامية، والمساهمة بتوفير النقص في الكوادر وبعض معينات العمل حسب الاتّفاق.

باج نيوز