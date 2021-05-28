خمس حالات إصابة جديدة بكورونا بنهر النيل





سجل التقرير اليومي الذي تم استعراضه اليوم لجائحة كورونا بولاية نهر النيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وتمانية حالات تعافي.

وأشارت الأستاذة سمية عمر أحمد مدير الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة بالولاية في تصريح بحسب (سونا)، إلى وجود حالات موجبة للمسافرين أجروا الفحص بمعمل الصحة العامة، كما توجد بعض الحالات الوافدة من خارج الولاية، لافتة إلى عدم حدوث حالات وفاة في تقرير اليوم.

وطالبت المواطنين بتباع وتطبيق الإرشادات الصحية والوقائية واستعمال الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي وآداب العطس والسعال والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

(كوش نيوز)