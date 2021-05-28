ثلاثة قتلى وإصابة آخرين في هجوم على مركز للشرطة





أكدت السلطات الحكومية في ولاية البحيرات بجنوب السودان، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة “ستة” آخرين بجروح بينهم مدير شرطة منطقة “الواك لواك” الأربعاء، في هجوم شنه الشباب المسلحين من رمبيك الشرقية على مقر الشرطة في يرول الغربية.

وقال استيفن مثيانق، وزير الإعلام بالإنابة في الولاية، وفق راديو تمازٌج، أن الشباب المسلحين من منطقة “أكوت” في مقاطعة رومبيك الشرقية ، هاجموا مركز الشرطة في منطقة “الواك لواك” بدافع الإنتقام يوم الاربعاء، مبينا ان الهجوم أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص من المهاجمين، وإصابة ستة آخرين من الجانبين بينهم مدير الشرطة مايكل مايور.

وتابع: ” الأوضاع الامنية غير مستقرة بين اكوت والواك لواك، لأن قتل من جانب المهاجمين ثلاثة أشخاص وهذا هو السبب انهم مازالوا يريدون مهاجمة نفس المنطقة للانتقام و لكن القوات الامنية موجودة على ارض الواقع”.

وأكد العميد ماكور داك، مدير شرطة مقاطعة رومبيك الشرقية، مقتل ثلاثة أشخاص من المهاجمين من منطقة أكوت في مقاطعة رومبيك الشرقية، وإصابة 6 بينهم رائد الشرطة المسؤول عن “الواك لواك” يوم الأربعاء.

( كوش نيوز)