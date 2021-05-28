انتحار رجل في الستين من العمر بمركز للشرطة





قالت الشرطة في ولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان الخميس، أن المواطن “مو انيار كوال” ستين عاماً، إنتحر في مستشفى الشرطة السابق الذي يُعد حاليا قاعدة شرطة مدينة أويل وبحسب الشرطة، فإن أنيار، كان يعاني من مشاكل نفسية بعد أن سُجن في سجن أويل المركزي بتهمة إصابة شخص بالرصاص قبل أشهر، ثم أفرجت عنه لتلقي العلاج على يد أسرته. وقال قوت قوت أكول، المتحدث باسم الشرطة وفق راديو تمازُج، أن “مو” مختل علقياً، و انتحر شنقا في قسم الشرطة. وان التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانتحار.

( كوش نيوز)