مصادر: كوشيب لم يدلِ بأقوال تتعلّق بالبرهان أو هارون





أكدت مصادر وثيقة الصلة بالمتهم علي كوشيب، أنه لم يدلِ بأيِّ أقوال أو إفادات تتعلّق برٸيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أو المطلوب للمحكمة الجنائية أحمد هارون، وأبلغت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، أن تركيز كوشيب ينصب حول قضيته الشخصية.

في السياق، قال المحامي والباحث في قضايا المحكمة الجناٸية الدولية إسماعيل أحمد رحمة إن الجلسات السابقة كانت مُخصّصة لتقدم الأدلة والبيانات من مكتب المدعي العام للوصول إلی اعتماد التهم للمشتبه به علي كوشيب مقابل مرافعات تقدم بها محامي الدفاع تنفي مزاعم المدعي العام. يُذكر أنّ كوشيب سلّم نفسه طوعاً للمحكمة الجناٸية بدولة أفريقيا الوسطی۔

الخرطوم (كوش نيوز)